Realme Buds Air 3S: auricolari Bluetooth dal design innovativo al 20%

Oggi ti segnalo questa offerta per avere a un ottimo prezzo degli auricolari Bluetooth con un audio stupendo e un design unico. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Realme Buds Air 3S a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro.

Questo ribasso del 20% porta il prezzo vicinissimo al minimo storico e quindi saranno in tanti a volerli. Questi auricolari wireless sono comodi e leggeri, godono di un ottimo audio e hanno un design innovativo. Li puoi indossare anche per fare sport perché sono resistenti all'acqua e hanno una mega batteria in grado di accompagnarti per tutto il giorno.

Realme Buds Air 3S: design e audio sono la vera forza

Non c'è dubbio, Realme Buds Air 3S sono state progettate in modo diverso da altre cuffiette. Hanno una custodia bellissima con un design che si ispira ai carillon. Gli auricolari hanno un'aletta nella parte superiore che garantisce una migliore stabilità. Questo ti permette di usarli tranquillamente anche mentre corri o vai in bicicletta senza paura che possano cadere.

Sono dotati di Bass Driver in silicone liquido con triplo strato i titanio da 11 mm che rende ogni nota incredibilmente reale. Puoi controllare le chiamate e la riproduzione musicale con un tocco sull'auricolare. Possiedono 4 microfoni con riduzione del rumore che capta al meglio la tua voce e la restituisce limpida a chi ti ascolta. La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione sempre stabile e con latenza zero. Sono resistenti all'acqua con certificazione IPX5 e godono di 30 ore di autonomia totali. Poi li ricarichi rapidamente, in 5 minuti hai altre 5 ore di ascolto.

Stai ancora leggendo? Non è più il momento per farlo. Il tempo stringe e le unità disponibili a questo prezzo svaniscono. Per cui vai ora su Amazon e acquista i tuoi Realme Buds Air 3S a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

