Realme Buds Air 3 Neo vanno a ruba grazie all'offerta da capogiro su Amazon

La gamma di TWS di Realme, dal prezzo ragionevole ma ricca di funzionalità, sarà probabilmente inclusa in qualsiasi discussione sui migliori auricolari true wireless disponibili per l'acquisto. L'azienda non ha concorrenza nel mercato audio; continua a rilasciare prodotti all'avanguardia con prezzi ragionevoli e caratteristiche accattivanti. Acquistalo ora su Amazon a soli 29,99€ invece di 39,99€

Le Realme Buds Air 3 Neo sono l'ultima proposta economica dell'azienda e sono dotate di caratteristiche come la connessione Bluetooth v5.2, i controlli personalizzati, l'assistente vocale, la compatibilità Dolby Atmos, la certificazione IPX5 e molto altro ancora.

Gli steli delle Realme Buds Air 3 Neo sporgono dagli auricolari in una configurazione in-ear. Sul retro degli steli sono presenti controlli touch capacitivi per la musica e le telefonate. Come l'Oppo Enco Air2, la custodia ha un design parzialmente trasparente. La parte superiore trasparente non solo aggiunge stile, ma consente anche di controllare gli auricolari dall'esterno. Sulla parte anteriore della custodia si trova una piccola luce LED che indica la durata residua della batteria e un modesto logo Realme.

La custodia è molto elegante e sottile, ideale per essere portata in tasca o inserita nelle borse più piccole. Le cuffie sono bianche e opache, tranne il retro argentato degli steli. Gli auricolari hanno un'ottima vestibilità e possono essere utilizzati quando ci si allena o si corre o si fa jogging. L'azienda ha fornito tre diversi set di auricolari in silicone. Il peso degli auricolari è di soli 4 grammi, quindi è facile dimenticarsi di averli addosso, anche durante ore di ascolto.

Altre caratteristiche sono l'accoppiamento rapido con i dispositivi collegati (dopo l'apertura dell'involucro), la resistenza all'acqua IPX5 e la connettività Bluetooth v5.2. Sono dotati di cancellazione attiva del rumore e modalità di trasparenza oltre alle funzionalità sopra elencate. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

