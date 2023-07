realme Buds Air 3: cancellazione rumore, impermeabili, costo mini

Se hai deciso di acquistare delle cuffiette Bluetooth che garantiscano il massimo del comfort e una qualità del suono eccellente, allora dai un'occhiata a questa offerta. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello realme Buds Air 3 a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro.

Oggi dunque puoi avere questi auricolari wireless eccellenti a un prezzo molto più basso, grazie allo sconto del 25%. Potrai ascoltare la tua musica preferita e fare chiamate senza disturbi e inoltre sono resistenti all'acqua. Inoltre allo stesso prezzo puoi scegliere tra due colorazioni differenti.

realme Buds Air 3: ottima qualità e prezzo basso

Sicuramente il rapporto qualità prezzo di queste cuffiette Bluetooth è eccezionale. Nonostante non stiamo parlando di una cifra esagerata anche senza sconto sono dotate di ottime tecnologie. Possiedono ad esempio la cancellazione del rumore con un algoritmo intelligente che isola la tua voce e la restituisce al meglio. Il driver da 10 mm riescono a restituire bassi vibranti e medi e alti puliti e cristallini.

Possiedono dei pratici comandi touch che ti permettono ad esempio di cambiare velocemente i brani musicali, di metterli in pausa o di rispondere alle chiamate e interagire con i tuoi assistenti vocali. Possiedono una super batteria in grado di durare per 5,5 ore con una singola ricarica e per 22 ore grazie alla custodia. In appena 10 minuti avrai altri 100 minuti di ascolto.

Questa non è certo un'offerta che si vede tutti i giorni. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista tuoi realme Buds Air 3 a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

