Realme Buds Air 3: a questo prezzo su Amazon sono sempre al TOP

Una cancellazione attiva del rumore vera, un'autonomia monstre e driver da 10 mm. Se sei da tempo alla ricerca di un paio di auricolari dotati di cancellazione del rumore, esperienza audio godibile e di una batteria dalla lunga durata sotto i 50 euro, puoi smettere di cercarli. Anche perché l'offerta di oggi di Amazon sui realme Buds Air 3 è di quelle irrinunciabili: anziché 59,99 euro li paghi 45,99 euro, grazie allo sconto del 23%. E non è finita qui, perché se sei abbonato a Prime non paghi nulla per la spedizione.

Realme Buds Air 3 in sconto del 23% su Amazon

Elencare i pregi dei nuovi realme Buds Air 3 è semplice. In prima posizione mettiamo la cancellazione del rumore, la cui efficacia è fino a 42 dB. Se non lo sai, si tratta di uno degli standard più elevati del settore. Un'altra chicca di questi auricolari è la modalità Trasparenza: attivandola, sei in grado di filtrare i suoni chiari provenienti dall'ambiente esterno, così da poter parlare in tutta tranquillità senza doverli togliere.

C'è poi il driver Dynamic Bass Boost LCP da 10 mm, una certezza per tutte quelle persone che vogliono assicurarsi un'esperienza audio superiore alla media. Superiorità che viene cementificata dalle 30 ore di riproduzione garantite, che scendono a 22 ore se lasci la cancellazione del rumore attiva. Senza custodia di ricarica, invece, l'autonomia sfiora le 6 ore, un risultato comunque ottimo.

Non lasciarti sfuggire l'occasione di risparmiare 14 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico, aggiungi al carrello ora gli auricolari realme Air 3 a soli 45,99 euro anziché 59,99 euro.

