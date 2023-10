realme 9i: super processore e ricarica rapida al 41% su Amazon

Approfitta di questa occasione che trovi adesso su Amazon per avere uno smartphone dalle ottime prestazioni spendendo molto meno del suo prezzo. Non aspettare che l'offerta scada, metti subito nel tuo carrello realme 9i a soli 147,59 euro, invece che 249,99 euro.

Grazie a questo sconto del 41% potrai risparmiare 102 euro sul totale. Una promozione davvero eccezionale, da non perdere assolutamente. Questo smartphone ha un ottimo processore che garantisce prestazioni elevate. È dotato di una batteria gigante, di una ricarica rapida e di due slot per Sim. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

realme 9i: smartphone pazzesco e il prezzo ancora di più

Questo come ti dicevo è davvero un ottimo smartphone, un entry level dalle prestazioni che non deludono. E dato che in questo momento il suo prezzo è veramente a terra è da prendere al volo. È dotato del potente processore Qualcomm Snapdragon 680 velocizzato da ben 4 GB di RAM.

Ha uno spazio di archiviazione da 128 GB che potrai espandere tramite una microSD. È dotato del sistema operativo Android 11 che rende tutto molto veloce. Ha un fantastico display FHD Ulta Smoth da 6,6 pollici con un refresh rate da 90 Hz. È anche dotato di due altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos e batteria da 5000 mAh con una ricarica veloce a 33 W.

Un vero affare dunque e come ti dicevo per non rischiare di perdertelo devi essere rapido. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo realme 9i a soli 147,59 euro, invece che 249,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

