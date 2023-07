Realme 9i al 48% in MENO non si era mai visto (Amazon)

Vuoi uno smartphone dalle ottime prestazioni a una cifra minuscola? Allora non perdere assolutamente questa occasione che ho scovato su Amazon. Metti subito nel tuo carrello Realme 9i a soli 119 euro, invece che 229,99 euro.

Questo sconto incredibile del 48% ti permette di risparmiare quasi 111 euro sul totale. È chiaro che a questa cifra andrà via come il pane. Anche perché questo è uno smartphone con un rapporto qualità prezzo eccezionale. Ha un ottimo processore, una batteria enorme con ricarica rapida, un display bellissimo ed è anche dual Sim.

Realme 9i: il prezzo crolla e ora è da prendere

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 680 con processo da 6 nm e RAM da 4 GB con funzione di espansione dinamica fino a 7 GB, avrai delle prestazioni eccellenti. Potrai usare tutte le applicazioni che vuoi e anche i giochi più recenti senza problemi. Ha una super batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W e protezioni di sicurezza a 5 livelli.

Un display FHD Ultra Smooth da 6,6 pollici con refresh rate a 90 Hz per un'esperienza visiva incredibilmente reale e fluida. Adotta due altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos. E possiede una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP per immortalare i tuoi momenti e renderli magici in modo professionale. Ha uno storage di archiviazione da 64 GB espandibile di ed è dual Sim.

Oggi puoi avere un ottimo smartphone a un prezzo molto più basso di quello di listino. Però devi essere veloce dato che è una promozione che sicuramente durerà poco. Quindi dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo Realme 9i a soli 119 euro, invece che 229,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

