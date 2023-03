Realme 9i a 137€ con le Offerte di Primavera, ultima OCCASIONE

Se stai cercando uno smartphone da combattimento, magari come primo cellulare per tuo figlio o come secondo dispositivo da portare al lavoro, questo è perfetto. Se fai presto oggi puoi mettere nel tuo carrello Realme 9i a soli 137,68 euro, invece che 229,99 euro.

Goditi questo sconto del 40% per avere uno dei migliori entry level degli ultimi anni a un prezzo davvero vantaggioso. In questa versione avrai 64GB di memoria, che per quello che offre è più che sufficiente. Inoltre ha un potente processore e una ricarica rapida.

Realme 9i: a questo prezzo non c'è di meglio

È proprio così, a questo prezzo è davvero difficile trovare qualcosa di meglio. Nonostante questo non sia un dispositivo di prima fascia presenta comunque delle ottime caratteristiche tecniche. Ad esempio ha sicuramente un bellissimo display da 6,6 pollici FHD con una frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Ed è dotato di doppi altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos.

Monta un buon processore Qualcomm Snapdragon 680 con 4GB di RAM che garantisce prestazioni eccellenti. La memoria è solo di 64GB ma potrai espanderla facilmente con una microSD. Ha una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e obiettivo macro per scatti eccezionali. Poi, parlando di autonomia, ha una batteria gigante da 5000 mAh e una ricarica rapida da 33 W.

Come dicevo, a questo prezzo è la scelta migliore che puoi fare. Devi essere veloce perché le Offerte di Primavera scadono stasera a mezzanotte. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo Realme 9i a soli 137,68 euro, invece che 229,99 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

