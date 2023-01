realme 9: best buy con sconto immediato di 50€ (Amazon)

Cerchi il classico medio gamma tra i 200 e 300 euro per sostituire il tuo telefono arrivato ormai alla frutta? Il realme 9, l'ultimo best buy del marchio asiatico, è in queste ore scontato di 50 euro su Amazon, con il prezzo crollato da 279 a 229 euro. Se te lo stai chiedendo sì, ha tutto per diventare il tuo nuovo smartphone.

Il modello in offerta è quello in colorazione Meteor Black con 128 GB di memoria interna in coppia con 6 GB di RAM. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con la consegna prevista entro la giornata di domani (la spedizione è gratuita).

L'ultimo best buy di casa realme

È un periodo d'oro per realme, anche qui in Italia, dove sta avendo un successo paragonabile a quello ottenuto da Xiaomi quando aveva varcato da pochi anni il suolo italico. Merito di dispositivi sempre a fuoco, affidabili e dal design riconoscibile, come l'ultimo realme 9, oggi protagonista dell'eccezionale offerta Amazon.

Vero, c'è la rinuncia al 5G, ma se a guadagnarne sono l'autonomia, il display e l'usabilità quotidiana, allora c'è poco da dire. Il telefono arriva con a bordo Android 12 e la Realme UI 3.0, interfaccia leggera che offre un'esperienza utente sorprendente. Bello anche il display, un AMOLED FHD+ da 6,4" con 1.000 nits di luminosità e un refresh rate a 90 Hz.

Un altro punto di forza è il processore Snapdragon 860, affiancato da 128 GB di memoria interna e 6 GB di RAM (puoi espandere la memoria tramite l'uso di una microSD). E se ancora non ti bastasse, aggiungici una batteria da 5.000 mAh per un'autonomia da 2 giorni pieni di utilizzo sotto stress, a cui si somma la ricarica rapida a 33W. Signore e signori: best buy.

Prendi al volo l'ultima offerta di Amazon sul realme 9 per risparmiare 50 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Completa ora l'ordine per ricevere il telefono a casa tua già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.