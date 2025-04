Realme 14 Pro+: prestazioni al top e design unico, ora in SUPER offerta

Approfitta dell’offerta esclusiva su Amazon per il Realme 14 Pro+! Con un ribasso del 25%, puoi acquistarlo a soli 399,99€ invece di 529,99€. Questo dispositivo è una combinazione perfetta di tecnologia avanzata, design innovativo e prestazioni elevate, il tutto a un prezzo straordinario.

Fotografia di livello professionale

Il Realme 14 Pro+ si distingue per il comparto fotografico di altissima qualità. La fotocamera principale utilizza il sensore Sony IMX882, mentre il supporto del Sony IMX896 con stabilizzazione ottica e zoom periscopico 3X da 50MP garantisce scatti impeccabili in ogni situazione. Non mancano una lente ultra-grandangolare da 8MP e una selfie camera da 32MP dotata di autofocus e algoritmi AI avanzati. Per chi ama personalizzare i propri ricordi, la funzione Livephoto aggiunge un tocco di creatività unico.

Ottimo anche il design leggero e robusto con un peso di soli 194 grammi e 8,3 mm è resistente alla povere e agli schizzi d'acqua con certificazione di grado IP69. Dunque perfetto per ogni situazione.

Prestazioni top e super display

Sotto la scocca troviamo il potente processore Dimensity 7300 Energy 5G, costruito con tecnologia a 4nm. Questo chip, con oltre 820.000 punti su AnTuTu, assicura una fluidità straordinaria, supportata da una RAM dinamica da 26GB, capace di gestire fino a 37 applicazioni contemporaneamente. I 256GB di memoria interna offrono spazio in abbondanza per app, foto e video.

Il display curvo a 120Hz, con una luminosità di picco di 4500 nit, garantisce immagini vivide e fluide. Inoltre, la tecnologia di attenuazione PWM a 3840Hz riduce l’affaticamento degli occhi, mentre il sistema di raffreddamento VC da 6000mm² assicura una dissipazione del calore ottimale, ideale per le sessioni di gaming più intense. La batteria da 5260mAh, supportata dalla ricarica SUPERVOOC da 80W, ti offre un’autonomia eccezionale e si ricarica in pochissimo tempo. Realme garantisce inoltre la durata della batteria per ben 4 anni.

Non perdere l’occasione di acquistare il Realme 14 Pro+ su Amazon a un prezzo così conveniente. Questo dispositivo, con le sue caratteristiche premium e il design rivoluzionario, rappresenta un investimento ideale per chi cerca tecnologia avanzata e affidabilità. Scopri l’offerta su Amazon e fai tuo il Realme 14 Pro+!

