realme 14 Pro+: fotocamera TOP con sensore Sony, display da 120Hz e design premium (-25%)

realme è un'azienda leader nella produzione di smartphone proposti a prezzi accessibili e proprio grazie a questa caratteristica si è guadagnata la fiducia degli utenti. Su Amazon, oggi, per la Festa delle Offerte di Primavera viene messo in offerta il realme 14 Pro+ con uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale di 399,99€. Approfitta della promozione!

realme 14 Pro+: analisi della scheda tecnica

Il realme 14 Pro+ è uno smartphone di ultima generazione che offre prestazioni superiori e un design esclusivo. Dotato di una fotocamera periscopica Sony IMX882 da 50 MP, una fotocamera Sony IMX896 OIS da 50 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera selfie da 32 MP. Grazie alla messa a fuoco automatica con tracciamento oculare e all'algoritmo AI Beauty, ogni scatto risulta nitido e perfetto, con effetti come Livephoto per un'esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Il design esclusivo del realme 14 Pro+ è frutto di una collaborazione con Valeur Designers, che ha utilizzato un processo di fusione unico, incorporando polvere di conchiglia naturale. Questo design innovativo cambia colore con il freddo, attivando un effetto cangiante blu con riflessi bianchi e dorati quando la temperatura scende sotto i 16°C.

Con la certificazione IP66/68/69, il dispositivo è resistente alla polvere e all'acqua, garantendo una protezione superiore contro immersioni e getti d’acqua ad alta pressione. Inoltre, la batteria titanica da 5260 mAh offre un'ottima autonomia, supportata dal sistema di raffreddamento VC da 6000 mm² per un’esperienza di gioco fluida e vivace.

Il processore Dimensity 7300 Energy 5G a 4 nm offre prestazioni incredibili con un punteggio AnTuTu superiore a 820000+. Il realme 14 Pro+ è perfetto per il gaming a 120 FPS e un display curvo da 120 Hz con luminosità di picco di 4500 nit.

