Realme 12 Pro+ in OFFERTA ESCLUSIVA: applica il COUPON DI SCONTO Amazon

È arrivato il momento di rinnovare il tuo smartphone? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Realme 12 Pro+, oggi disponibile su Amazon a soli 469 euro grazie ad un coupon di sconto di 30 euro da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Sono a disposizione gli ultimissimi articoli in sconto quindi approfittane il prima possibile!

Realme 12 Pro+: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Realme 12 Pro+ è uno smartphone top di gamma che vanta specifiche tecniche di qualità elevata.

Si caratterizza per una lucentezza ottima grazie ad un display curvo da 120Hz: avrai un'esperienza visiva con risultati da flagship e potrai immergerti nelle immagini o in qualsiasi contenuto multimediale come mai prima d'ora. Il picco di luminosità è di 950 nit ed, in più, è garantita la protezione della vista quando è necessario.

Questo gioiellino garantisce una vera e propria esperienza fotografica di ultima generazione grazie alla Fotocamera Periscopica per ritratto, alla fotocamera Sony IMX890 OIS e all'algoritmo MasterShot omnifocale. Potrai sbizzarrirti a catturare qualsiasi momento in tutte le condizioni di luce come se fossi un vero e proprio fotografo professionista.

La batteria di lunga durata da 5.000mAh garantisce l'utilizzo dello smartphone per un'intera giornata senza nessuna preoccupazione, mente con la ricarica SUPERVOOC da 67W potrai ricaricarlo completamente in pochi minuti. Inoltre dispone di 256GB di memoria interna per archiviare tutti i tuoi file, anche quelli più pesanti.

