Realme 12 Pro+ da 512GB e fotocamera Sony IMX890, uno spettacolo

Se fai presto oggi puoi mettere le mani su un fantastico smartphone a un prezzo molto più conveniente di quello di partenza. Dunque non aspettare che sia troppo tardi, vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Realme 12 Pro+ 5G a soli 394,90 euro, invece che 549,99 euro.

Ti assicuro che è tutto vero, non sgranare gli occhi perché non stai sognando. C'è uno sconto pazzesco del 28% che in questo momento abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 155 euro circa sul totale. Metti le mani su uno smartphone in grado di fare foto pazzesche, con un super processore, una mega batteria e una memoria interna inesauribile. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Realme 12 Pro+ è il migliore smartphone di fascia medio-alta

Sono davvero tantissime le caratteristiche che rendono Realme 12 Pro+ uno dei migliori smartphone in commercio. Sicuramente quello che fa la differenza è la spettacolare fotocamera Sony IMX890 con sensore principale da 50 MP dotata di stabilizzatore ottico per scatti pazzeschi. Gode anche di una fotocamera per ritratto da 64 MP.

È poi dotato del potentissimo processore Snapdragon 7s Gen 2 di Qualcomm supportato in questa versione dalla bellezza di 12 GB di RAM per garantire prestazioni eccezionali. Ha una memoria interna da 512 GB praticamente inesauribile. Gode di una batteria da 5000 mAh con una ricarica rapida da 67W e uno straordinario display curvo da 6,7 pollici che arriva a una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Non perdere questa incredibile occasione e fai tuo uno dei migliori smartphone medio gamma con qualcosa in più spendendo qualcosa in meno. Fiondati su Amazon quindi e acquista il tuo Realme 12 Pro+ 5G a soli 394,90 euro, invece che 549,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.