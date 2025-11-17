Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Realizza il tuo sogno: con IONOS crei il tuo sito web facilmente e gratis
Con IONOS puoi mettere online il tuo sito gratis e con grande semplicità. E per un anno anche la gestione sarà completamente gratuita.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 17 nov 2025
Quello che per molto tempo pensavi fosse solo un sogno irrealizzabile, adesso puoi trasformarlo in realtà in modo molto semplice e senza sborsare un centesimo: grazie a IONOS puoi mettere finalmente online il tuo sito web.

Si chiama IONOS MyWebsite Now Starter il piano attraverso cui puoi trasformare la tua idea in un portale. Grazie all'integrazione dell'AI e alla promo che lo offre gratuitamente per un anno, farlo sarà semplice e spendendo zero. Per approfittarne basta andare sul sito di IONOS, ma vediamo nel dettaglio come funziona.

Cosa rende la proposta di IONOS speciale

IONOS si distingue ormai da anni come uno dei provider di hosting migliori sul mercato. Adesso però  con questa promo si è veramente superato. Tra le altre cose, include un dominio personalizzato, un'email professionale e soprattutto l'assistente AI che ti guiderà nella creazione della struttura del sito, dei testi e delle immagini.

In sostanza, non dovrai fare altro che impartite le tue indicazioni e la tua idea di sito: al resto ci penserà l'intelligenza artificiale. Non serve esperienza in programmazione: basta essere chiari nei prompt e l'AI di IONOS creerà il portale esattamente come lo desideri. In pochi minuti, ti verrà restituita una pagina pulita, chiara, molto professionale. Una base solida sulla quale aggiungere altre pagine in futuro, come portfolio, blog, sezioni dedicate ai servizi ecc.

Approfittane adesso: inizia a creare il tuo sito gratis con IONOS e metti online il tuo progetto. Risparmi qualcosa come 218€ per il primo anno di utilizzo gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

