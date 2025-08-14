Realizza il tuo sito con i tool AI di IONOS: ora è gratis per un anno

Se hai un'idea per un progetto online ma temi che la parte tecnica possa frenarti, c'è una buona notizia: IONOS mette a disposizione MyWebsite Now Starter con intelligenza artificiale in uso gratuito per 12 mesi, invece dei consueti 18€ al mese.

In pratica, significa poter risparmiare fino a 216€ e avviare il tuo sito web senza alcun investimento iniziale. Andiamo a scoprire nel dettaglio in cosa consiste la promo in questione e come usufruire al meglio degli strumenti messi a disposizione da IONOS.

Come funziona l'hosting con AI di IONOS

Leader europeo nel settore dell'hosting e dei servizi digitali, IONOS ha pensato un pacchetto su misura per chi vuole lanciare una presenza sul web partendo da zero. Con MyWebsite Now Starter non serve conoscere linguaggi di programmazione: l'AI integrata ti guida passo passo, creando in pochi minuti la struttura, i testi e il design del tuo sito partendo semplicemente da una breve descrizione della tua attività o idea.

Attivando la promozione di IONOS, si accede a un kit completo per essere online in tempi rapidi:

Website builder con AI integrata per progettare e personalizzare il tuo sito in autonomia;

per progettare e personalizzare il tuo sito in autonomia; Dominio gratuito per un anno , per dare subito un indirizzo professionale al tuo progetto;

, per dare subito un indirizzo professionale al tuo progetto; Casella email personalizzata con 12 GB di spazio, ideale per comunicazioni aziendali o personali;

con 12 GB di spazio, ideale per comunicazioni aziendali o personali; Interfaccia intuitiva e veloce, pensata per chi non ha esperienza tecnica ma vuole ottenere un risultato professionale.

Questa iniziativa di IONOS nasce per semplificare l'accesso al mondo digitale, eliminando costi iniziali e complessità tecniche. L'offerta è valida solo per un periodo limitato e si può richiedere direttamente dal sito ufficiale dell'azienda. Un'opportunità concreta per trasformare la tua idea in un sito pronto all’uso, senza stress e senza spese per il primo anno.

