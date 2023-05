Real Madrid-Manchester City: guarda la semifinale di Champions in streaming

Domani sera, martedì 9 maggio 2023, si giocherà la partita di andata della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Si tratta di una sfida tra due delle squadre più forti d’Europa, che si contendono il pass per la finale di Istanbul del 10 giugno, dove incontrerà una italiana: la vincente dell'euroderby tra Inter e Milan.

Real Madrid-Manchester City: lo stato di forma delle due squadre

Real Madrid e Manchester City arrivano a questa semifinale dopo aver eliminato rispettivamente Chelsea e Bayern Monaco ai quarti. Entrambe le squadre hanno dimostrato grande personalità e qualità e si preparano ad una sfida stellare che profuma di finale anticipata.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è anche reduce dalla vittoria della Copa del Rey contro l’Osasuna sabato scorso: si tratta dell’ennesimo trofeo per l’allenatore italiano, che ha portato la squadra madrilena a dominare in Spagna e in Europa.

Il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto sabato contro il Leeds e ha consolidato il primo posto in Premier League dopo aver superato l’Arsenal. I Citizens sognano il Triplete e puntano tutto sulla Champions League, l’unico trofeo che manca nella bacheca del club inglese.

Real Madrid-Manchester City: le probabili formazioni

Queste sono le probabili formazioni delle due squadre secondo le ultime indiscrezioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Tchouaméni, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Mahrez, Silva, Gundogan, Grealish; Haaland.

