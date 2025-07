Real Madrid-Juventus: come vederla in streaming dall'estero (Mondiale per Club)

Tutto pronto per il match di questa sera a Miami tra Real Madrid e Juventus, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Chi si qualifica affronterà ai quarti la vincente dell'altro ottavo di finale tra Borussia Dortmund e Monterrey.

La partita Real Madrid-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN alle 21:00 ora italiana. Poiché il Mondiale per Club è un evento free, per vedere l'incontro di stasera e tutte le altre sfide da qui al termine del torneo sarà sufficiente registrare un account gratuito.

Volendo è però possibile approfittare della promozione lanciata da DAZN sul piano Standard, ora disponibile a 19,99 euro al mese per 6 mesi anziché 34,99 euro. Grazie a quest'offerta, gli appassionati di calcio potranno seguire i primi mesi della stagione 2025-2026 di Serie A ad un prezzo ultra-concorrenziale.

Gli abbonati alla piattaforma streaming DAZN hanno accesso tra le altre cose alla Premium Experience, vale a dire un'esperienza di visione migliore rispetto a quella di cui beneficiano gli account gratuiti. In concreto, i suoi vantaggi si misurano nell'assenza di pubblicità durante le partite, nella qualità dell'immagine in HDR e nella disponibilità delle repliche in versione integrale.

La partita di questa sera sarà visibile inoltre in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Dall'estero

Gli utenti che in questi giorni si trovano all'estero dovranno attivare una VPN per riuscire a vedere Real Madrid-Juventus evitando le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti in streaming quando si è fuori dall'Italia.

Dopo aver completato la sottoscrizione del servizio, sarà sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia. In questo modo si simulerà una connessione dal nostro Paese, facendo decadere in automatico il blocco geografico.

Una delle migliori VPN per lo streaming all'estero dei grandi eventi sportivi in diretta è NordVPN, ora disponibile in offerta a partire da 3,39 euro al mese per due anni. La promozione in corso prevede inoltre fino a 10 Giga di dati per l'eSIM Saily.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.