Razer Seiren Emote: microfono con Display a LED in promo su Amazon

Il Razer Seiren Emote è il primo microfono interattivo al mondo in grado di esprimere oltre 100 emoticon tramite un display a LED a 8 bit, con la possibilità di creare design personalizzati tramite un editor software. Ma non è l'unica cosa che può fare: grazie al condensatore al Cardioide, la qualità dell'audio è garantita, una caratteristica che contraddistingue la maggior parte dei prodotti Razer. Acquistalo ora a soli 106,42€ invece di 189,99€.

Grazie a questo microfono inoltre potrai sincronizzarti con l'app che usi per lo streaming: reagisce e si sincronizza inoltre con le emoticon, gli avvisi e i commenti del pubblico quando viene utilizzato con piattaforme come OBS, Twitch, YouTube ecc.

In più, è presenta la funzione di riduzione del rumore di fondo integrata: il microfono utilizzata un condensatore ipercardiode che elimina i rumori di disturbo più lontani garantendo un audio in streaming di livello professionale. Ideale soprattutto per chi vive in ambienti rumorosi e ha la necessità di effettuare chiamate o live streaming senza disturbi esterni.

All'interno della confezione è stato integrato anche un supporto anti-urto che smorza le vibrazioni e aiutare a proteggere dalle cadute il microfono, tutto questo per avere un audio fluido senza interruzioni. Approfitta ora dello sconto del 44%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

