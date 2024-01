Razer Pro Click Mini: il mouse che non si sente è tuo al 30% in MENO

Se vuoi un mouse che sia performante e anche molto silenzioso allora non perdere questa ottima promozione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Razer Pro Click Mini a soli 69,55 euro, invece che 99,99 euro. Approfitta dunque di questo sconto del 30% e risparmia ben 20 euro sul totale.

Questo mouse ha delle ottime caratteristiche che lo rendo perfetto per diversi utilizzi. Quindi risulta versatile. Ha un design compatto e leggero pensato per chi lo vuole usare su un portatile e quindi ha bisogno di metterlo all'interno di una borsa. E poi è super veloce e ha tasti programmabili. Un vero affare da non perdere per nessun motivo.

Razer Pro Click Mini: il mouse wireless silenzioso

Questo mouse ha degli interruttori meccanici molto silenziosi e quindi ad esempio è perfetto se devi lavorare in tarda sera mentre gli altri dormono. E puoi tranquillamente usarlo in ufficio senza disturbare chi ti sta vicino. Ha un design compatto, leggero e robusto. Può durare fino a 15 milioni di clic e come dicevo prima, essendo piccolo, lo metti dove vuoi e ce lo hai sempre dietro.

I 7 pulsanti di cui è dotato sono programmabili in modo indipendente. Ciò vuol dire che puoi assegnare una funzione diversa a ogni tasto e quindi puoi creare scorciatoie per un maggior controllo e una maggiore velocità. Il sensore ottico è preciso e scorre su qualsiasi superficie. La connessione è rapida e puoi addirittura collegarlo a 4 dispositivi e passare da uno all'altro con un clic, senza dissociarlo e associarlo tutte le volte.

Pratico, versatile, leggero, robusto e performante. Che cosa si può volere di più? A già, il prezzo è bassissimo. Quindi dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo Razer Pro Click Mini a soli 69,55 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro alcuni giorni senza costi aggiuntivi.

