Razer Opus X: SCONTO 45% sulle cuffie wireless con ANC

Razer è un brand che tutti o quasi associano allo sconfinato mondo delle periferiche da gaming. In verità, l'azienda realizza anche prodotti "per tutti i giorni", come le Opus X, cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore e driver da 40 mm. Sono cuffie premium e quindi solitamente si fanno ben pagare (oltre 100€), ma oggi - grazie allo sconto Amazon del 45% - ti costano solo 59,99€.

Razer Opus X: le cuffie wireless premium sono quasi a metà prezzo su Amazon

Esteticamente, le Razer Opus X sono abbastanza classiche. Forme lineari, senza alcun particolare che potrebbe dar fastidio alla lunga. Del resto, non sono pensate appositamente per il gaming, ma per ogni momento della giornata (ma le puoi usare anche mentre giochi, la qualità è comunque di casa).

Ma cosa offrono le Opus X? Partiamo dalla cancellazione attiva del rumore (ANC), che garantisce un'esperienza d'ascolto sempre ai massimi livelli e senza interruzioni. Questa tecnologia, infatti, elimina tutte le distrazioni rilevando prima ed eliminando poi i rumori ambientali indesiderati. Non manca ovviamente una modalità opposta, chiamata in questo caso Quick Attention. In alcuni frangenti, è importante sentire ciò che ti circonda.

Le cuffie sfruttano il Bluetooth 5.0 ma soprattutto sono a bassa latenza (60 ms), quindi la sincronizzazione è davvero ottimale. C'è anche la Modalità Gioco, che incrementa le prestazioni mentre giochi o mentre guardi un video sul dispositivo Bluetooth con cui le Opus X sono abbinate.

Come anticipato poco sopra, il driver è da 4o mm, con calibrazione personalizzata. L'esperienza d'ascolto è ricca, con bassi profondi e potenti e alti e medi ben definiti.

Infine, ti segnalo che le cuffie on-ear di Razer integrano dei microfoni. Sono interni (dunque non visibili), ma di assoluta affidabilità. Che tu stia giocando o partecipando ad una videochiamata, chi è dall'altro lato ascolterà in modo nitido la tua voce.

