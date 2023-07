Razer ha subito un potenziale data breach

È notizia delle ultime ore quella che su un noto forum è stato pubblicato un post per mettere in vendita i dati sottratti dai server di Razer. La celebre azienda californiana ha dato il via a un’indagine per verificare le circostanze, ma al momento non ha ancora confermato o smentito l'intrusione. Ad ogni modo, è stato eseguito il reset di tutti gli account.

Razer: reset di tutti gli account per sottrazione di dati

Andando più nello specifico, un certo Nationalist ha scritto sul forum che cerca acquirenti per numerosi dati di Razer. L’archivio è comprensivo di codice sorgente, chiavi crittografiche, database e credenziali di accesso al backend del sito ufficiale. A dimostrazione di quanto dichiarato, è stato condiviso uno screenshot delle directory. Il prezzo di vendita è 100.000 dollari in Monero.

I ricercatori di FalconFeedsio hanno scoperto l’annuncio e condiviso un tweet, al quale ha risposto Razer, dopodiché è stata avviata l'indagine ed è seguito il reset degli account degli utenti, come anticipato nelle righe precedenti.

Stando a quanto sostenuto dagli esperti del settore, però, i dati sarebbero validi e apparterrebbero effettivamente agli utenti che hanno registrato un account sul sito ufficiale della californiana.

Riguardo le circostanze, un portavoce di Razer ha dichiarato quanto segue.

Siamo stati avvisati di un potenziale hack il 9 luglio 2023 che ha avuto un impatto su Razer Gold. Dopo aver appreso della violazione, il team ha immediatamente condotto una revisione approfondita di tutti i siti web di Razer e ha adottato tutte le misure necessarie per proteggere le nostre piattaforme. Razer è ancora nel bel mezzo delle indagini e rimaniamo impegnati a garantire la sicurezza e la protezione digitale di tutti i nostri clienti. Una volta concluse le indagini, Razer prevede che segnaleremo la questione alle autorità competenti.

Ovviamente saranno forniti maggiori dettagli nei giorni a venire. Da notare, però, che circa due anni fa era apparso online un database con nomi, indirizzi email, numeri di telefono, dettagli degli ordini, indirizzi di spedizione e fatturazione di oltre 100.000 utenti.