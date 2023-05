Razer DeathAdder V2: mouse wireless TOP a prezzo WOW

Se fai veloce oggi puoi portarti a casa un mouse wireless spettacolare, perfetto per il gaming ma non solo, a un prezzo decisamente vantaggioso. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed a soli 45,99 euro, invece che 54,99 euro.

Anche se il 16% non è uno sconto da capogiro per questo mouse è un ottimo ribasso e infatti porta il prezzo vicinissimo al minimo storico. Che tu lo voglia usare per lavorare o giocare questo è un mouse che aumenterà notevolmente l'efficienza e ti affaticherai molto meno.

Razer DeathAdder V2: ergonomico, preciso e versatile

Tra le diverse caratteristiche molto interessanti di Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed sicuramente c'è la sua versatilità. Infatti grazie al ricevitore che troverai incluso potrai collegarlo praticamente a qualsiasi dispositivo. E potrai passare dalla connessione wireless a quella Bluetooth semplicemente con un tasto. Gode di uno scorrimento fluido e veloce grazie al sensore ottico da 16 milioni DPI.

Il design è sagomato in modo tale che la mano appoggi perfettamente e il braccio rimanga in una posizione corretta. Così sentirai molto meno la fatica e potrai lavorare o giocare per tantissimo tempo. È dotato di ben 6 pulsanti che potrai programmare e configurare tramite il software Razer synapse 3.

Questa è davvero un'offerta da non lasciarsi scappare. Dato che non potrà durare ancora a lungo fai presto. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed a soli 45,99 euro, invece che 54,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.