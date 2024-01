Razer Basilisk V3: mouse da Gaming da 26K DPI e 11 pulsanti al 34%

Sei un appassionato di videogame? Allora sai quando un mouse performante possa fare la differenza tra vincere o perdere una partita. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Razer Basilisk V3 a soli 55,99 euro, invece che 84,99 euro.

Dunque adesso puoi risparmiare 29 euro sul totale grazie allo sconto del 34%. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 11,20 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui. Tieni presente che è a tempo limitato.

Razer Basilisk V3: il mouse per veri gamer

Questo è un mouse molto performante con tante caratteristiche che assecondano le tue esigenze. Ad esempio è dotato di ben 11 pulsanti che puoi programmare come preferisci, creando le scorciatoie migliori a seconda dei giochi. E ha un sensore ottico molto preciso che può scorrere su qualsiasi superficie in modo fluido.

Un'altra cosa che potrai personalizzare sono gli effetti luminosi. Puoi scegliere tra 16,8 milioni di colori differenti che reagiscono in modo dinamico con più di 150 giochi. Grazie al cavo USB non avrai la minima latenza e lo puoi collegare praticamente a qualsiasi computer. E poi ha un design che garantisce il massimo del comfort. Anche dopo ore e ore di gioco non sentirai nessun tipo di affaticamento.

Fai presto perché l'offerta è destinata a durare poco. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Razer Basilisk V3 a soli 55,99 euro, invece che 84,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

