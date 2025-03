Raspberry Pi: un tool per creare immagini software personalizzate

Raspberry Pi ha recentemente introdotto un nuovo strumento chiamato "rpi-image-gen", progettato per permettere agli sviluppatori e alle organizzazioni di creare immagini software personalizzate per i dispositivi Raspberry Pi. Questa novità risponde alle necessità di chi sviluppa sistemi embedded, controllori industriali, e anche di utenti domestici che desiderano un sistema operativo già preconfigurato per l’uso.

rpi-image-gen offre un livello di controllo avanzato sulla creazione del file system e delle immagini software. A differenza di strumenti precedenti come pi-gen, che era utilizzato per creare e distribuire il sistema operativo Raspberry Pi, rpi-image-gen fornisce una maggiore flessibilità e personalizzazione nella gestione delle immagini, rendendolo una scelta interessante per progetti più specifici. Il nuovo strumento consente infatti di escludere pacchetti non necessari e di configurare l'immagine in base a esigenze specifiche.

Per facilitare l’uso, il repository GitHub di rpi-image-gen include diversi esempi pratici, come la creazione di un’immagine "slim" (leggera) o la configurazione di un "webkiosk", che avvia il dispositivo in modalità browser kiosk. Inoltre, il tool è basato su Debian Linux, un sistema affidabile e ampiamente conosciuto, che garantisce stabilità e affidabilità nelle sue applicazioni.

Ulteriori dettagli e caratteristiche

Una delle caratteristiche distintive di rpi-image-gen è la sua capacità di generare una Software Bill of Materials (SBOM), che elenca tutti i pacchetti software utilizzati, insieme a un elenco di CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), per assicurare che non siano presenti vulnerabilità note. Questo aspetto è fondamentale per garantire la sicurezza delle immagini software.

Il nuovo strumento introduce anche concetti innovativi come i "profili", i "layout delle immagini" e le "configurazioni", che definiscono l’impronta di build e installazione dell'immagine. A differenza di pi-gen, rpi-image-gen offre maggiori possibilità di personalizzazione, consentendo agli utenti di adattare le immagini alle proprie necessità specifiche in modo semplice e diretto.

L'obiettivo principale di rpi-image-gen è ridurre i tempi di compilazione del software, garantire una proprietà maggiore del supporto e permettere il riutilizzo di metodologie standard per assicurare l’autenticità del software creato. Questo strumento è ora disponibile su GitHub, con tutta la documentazione e gli esempi necessari per iniziare a creare facilmente immagini personalizzate per Raspberry Pi.