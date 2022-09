Raspberry Pi OS: migliorata la gestione dei device Bluetooth HID

Il team di coder della Raspberry Pi Foundation, coloro che si occupano dello sviluppo della nota board ARM low-cost Raspberry Pi, ha annunciato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità di un nuovo update di Raspberry Pi OS, ovvero la distribuzione Linux dedicata a tale dispositivo. Raspberry Pi OS 2022-09-22 arriva dopo due settimane di sviluppo dalla precedente build ed introduce diverse novità interessanti che consentono di migliorare la già buon user experience del sistema operativo. Ad esempio una delle innovazioni di maggior rilievo presente in tale upgrade riguarda la gestione ed il rilevamento automatizzato dei Bluetooth HID device.

Questo genere di dispositivi Bluetooth consente all'utente di interfacciarsi con il computer. HID sta infatti per Human Interface Device Profile. Dunque un Bluetooth HID device sono in genere delle tastiere oppure dei mouse ma anche dei controller di vario genere oppure qualsiasi altro prodotto che abbia al suo interno dei tasti con delle funzioni di input dedicate. Dunque per i sistemi operativi moderni risulta essenziale poter gestire in modo efficiente questo genere di prodotti.

In Raspberry Pi OS 2022-09-22 i developer hanno velocizzato il processo di rilevazione ed accoppiamento dei Bluetooth HID device. Il pairing Bluetooth viene adesso eseguito direttamente allo startup della distribuzione tramite un plugin di LXPanel. Quindi gli utenti potranno operare fin da subito tramite questi dispositivi.

Sempre in tale versione troviamo di default il gestore di reti NetworkManager. Tale tool consente, direttamente dal terminale oppure per mezzo di una GUI (Graphical User Interface) messa a disposizione dall'ambiente grafico, di gestire la connessione ad internet e di impostare diverse configurazioni come un proxy o i DNS (Domain Name System).

Su Raspberry Pi OS 2022-09-22 sono stati risolti diversi bug anche molto fastidiosi, come ad esempio quello che impediva il corretto funzionamento della keyboard shortcut impostata per aprire rapidamente i plugin dedicati alle connessioni WI-FI e Bluetooth.