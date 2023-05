Raspberry Pi OS 2023-05-03: implementato Linux 6.1 LTS

Il team di coder del Raspberry Pi, famosa boarda ARM low cost che in questi anni è diventata estremamente popolare all'interno della community dei maker e degli appassionati dei progetti open source, ha reso disponibile un nuovo aggiornamento del media d'installazione della distribuzione dedicata a tale dispositivo ovvero Raspberry Pi OS. Il file ISO contiene una vasta pletora di novità prelevate direttamente dai repository di Debian Sid (Unstable). In genere Raspberry Pi OS si basa sul ramo testing della "distribuzione universale", tuttavia per il momento Debian si trova in fase di feature freeze perché manca relativamente poco all'arrivo della versione stabile di Debian 12 "Bookworm". Quindi i developer delle diverse distribuzioni derivate, come appunto quelli di Raspberry Pi OS, hanno dovuto optare per il ramo unstable.

Raspberry Pi OS 2023-05-03 rappresenta un grosso passo in avanti per gli utenti della board ARM. In tale build è presente Linux 6.1 LTS, tale edizione del kernel del Pinguino porta con se numerose feature e driver aggiornati che vanno concretamente a migliorare le prestazioni del Raspberry Pi in diversi contesti e con varie configurazioni software.

Sempre in Raspberry Pi OS 2023-05-03 sono presenti diversi upgrade di innumerevoli tool come: Raspberry Pi Imager 1.7.4, RealVNC Viewer 7.0.1.48981, RealVNC Server 7.0.1.49073, Mathematica 13.2.1 e Matlab 23.1.0. Oltretutto il media player open source VLC gode ora di un miglior supporto alla hardware acceleration, questo elemento gli consente di offrire prestazioni ottimali durante la riproduzione di video in alta qualità anche con tale device.

Novità implementate anche per le librerie libcamera e libcamera-apps che sono state sistemate in modo tale da migliorare la gestione del sensore IMX296. In Raspberry Pi OS 2023-05-03 sono garantite delle migliorie prestazionali per le Qt preview window rendering ed il thumbnail rendering. Il file ISO aggiornato della distribuzione è reperibile nel sito ufficiale del progetto. Ovviamente gli utenti che già sfruttano Raspberry Pi OS possono accedere a tutte queste novità aggiornando normalmente il sistema operativo.