Rasoio elettrico Philips con tecnologia OneBlade in super offerta su Amazon

Il rasoio elettrico Philips OneBlade è la soluzione perfetta per chi desidera una rasatura precisa, confortevole e versatile. Grazie alla tecnologia OneBlade, la sua lama si muove a una velocità straordinaria di 12.000 movimenti al minuto, garantendo un taglio efficace anche sui peli più lunghi.

Il doppio sistema di protezione, con rivestimento scorrevole e punte arrotondate, assicura una rasatura delicata sulla pelle, riducendo il rischio di irritazioni. Progettato appositamente per tagliare la barba e non la pelle, permette di rifinire con precisione grazie al pettine regolabile 5 in 1 (1-5 mm) e alla lama a doppia direzione di taglio, ideale per definire contorni perfetti e radere peli di qualsiasi lunghezza.

La ricarica è semplice e pratica, grazie al cavo USB-A, che consente di ricaricare il dispositivo ovunque, a casa o in viaggio. La lama in acciaio inossidabile ha una durata fino a 4 mesi, mantenendo sempre prestazioni elevate. Inoltre, un’icona di rimozione segnala quando è il momento di sostituirla.

Totalmente impermeabile (IPX7), il Philips OneBlade può essere utilizzato sotto la doccia e pulito facilmente sotto l’acqua corrente. Puoi scegliere se raderti con o senza schiuma, per un’esperienza di rasatura personalizzata e sempre impeccabile.