Rasatura PERFETTA a portata di mano con lo SCONTO sul rasoio elettrico Braun

Che vi troviate a casa o in viaggio la necessità di radervi e di avere una rasatura perfetta della vostra barba potrebbe incombere da un momento all'altro. Braun è un'azienda che fa da punto di riferimento nel campo della distribuzione e realizzazione di dispositivi per la rasatura. L'offerta di oggi proposta da Amazon, che ci teniamo a segnalarvi, coinvolge il rasoio elettrico Series 7 proprio di Braun che viene scontato del 31% per un prezzo finale di 139,99€ a fronte del prezzo di listino di 203,48€.

Amazon e Braun mettono in sconto la vostra barba perfetta con l'offerta sul rasoio elettrico Series 7

In particolar modo questo rasoio elettrico di Braun, il Series 7 propone una serie di interessanti caratteristiche. Potrete curare e radere la vostra barba con adattamento a 360° per una rasatura uniforme anche nelle aree più difficili. Questo device risulta essere efficiente anche su barbe difficili grazie alla tecnologia AutoSense, questo rasoio per uomo rileva e adatta la potenza alla densità della barba catturando e tagliando peli a ogni passata.

Grazie alla batteria Li-Ion avrete fino a 3 settimane di rasatura (50 min.) e basteranno, inoltre solo 5 minuti di ricarica rapida per una rasatura completa. Il Rasoio è elettrico al 100% ed è soprattutto impermeabile, per un utilizzo Wet&Dry. Nella confezione è inclusa una base di ricarica e un accessorio rifinitore di precisione per baffi e basette. Insomma un prodotta di prima fascia proposto ad un prezzo vantaggioso e con uno sconto più che interessante che vi invitiamo a considerare.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta proposta da Amazon. Il rasoio elettrico regolabarba per uomo, il Series 7 di Braun viene scontato del 31% per un prezzo d'acquisto finale di 139,99€.

