Rasatura impeccabile FACE-BODY con il Rasoio Elettrico Philips IN SCONTO del 40%

Il Philips OneBlade Face & Body si presenta come un rasoio elettrico all'avanguardia, progettato per offrire un'esperienza di rasatura completa e versatile, sia per il corpo che per la barba, indipendentemente dalla lunghezza dei peli.

Dotato di un sistema a doppia protezione, il OneBlade è efficace nella rimozione dei peli, ma allo stesso tempo delicato sulla pelle. La guaina protettiva click-on aggiuntiva è progettata appositamente per le zone sensibili, garantendo un'esperienza di rasatura confortevole e sicura.

La praticità è al centro del design, con una batteria agli ioni di litio che offre fino a 60 minuti di utilizzo con una sola ricarica di 4 ore. Questa caratteristica assicura una lunga durata della batteria, riducendo la necessità di frequenti ricariche e garantendo che il tuo OneBlade sia sempre pronto all'uso.

Con l'opzione Wet&Dry, puoi utilizzare il rasoio su pelle asciutta o bagnata, con o senza schiuma. La sua versatilità si estende anche alla doccia, consentendoti di integrare facilmente il tuo regime di cura personale quotidiano. Le lame del Philips OneBlade Face & Body sono progettate per una lunga durata. Questo contribuisce a mantenere una prestazione di taglio costante nel tempo, garantendo risultati affidabili e confortevoli.

Su Amazon, oggi, è disponibile un mega sconto del 40% sul rasoio elettrico Philips che viene venduto alla cifra finale di 34,99€.