Rasatura impeccabile con il rasoio elettrico Philips al 16% DI SCONTO

La tecnologia OneBlade offre una soluzione innovativa per la rasatura e la rifinitura dei peli, garantendo risultati efficienti e confortevoli. Dotata di una fresa a movimento rapido che raggiunge fino a 12.000x al minuto, questa tecnologia è in grado di affrontare anche i peli più lunghi con facilità, assicurando una rasatura rapida e precisa.

Il sistema Dual Protection System offre ulteriore comfort durante l'uso, grazie al rivestimento scorrevole e alle punte arrotondate che riducono al minimo il rischio di irritazione della pelle. La lama innovativa a 360 gradi consente un contatto costante con la pelle, flettendosi in tutte le direzioni per una rasatura uniforme e controllata.

Progettato per garantire una rasatura senza rischi per la pelle, il dispositivo OneBlade taglia i peli in modo uniforme con il pettine 5in1, consentendo di scegliere lunghezze da 1 a 5 mm e creando bordi precisi grazie alla lama a doppio lato. Inoltre, il tagliapeli e rasoio per il corpo inclusi permettono di tagliare e radere i peli in qualsiasi direzione.

Per un'esperienza personalizzata e un utilizzo ottimale del dispositivo, l'app gratuita Philips Daily Care fornisce utili consigli e notifiche, informando quando è necessario cambiare la lama o ricaricare la batteria, oltre a offrire suggerimenti basati sulla routine individuale dell'utente.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 16% sul rasoio elettrico di Philips per un prezzo totale e finale d'acquisto di 49,99€.