Rapidità e tanto spazio: OFFERTA OTTIMA per l'SSD interno di Lexar

Quando hai a che fare con una mole significativa di dati da processare, o di applicazioni che ci mettono una vita a caricare, o il tuo stesso PC fatica ad avviarsi velocemente, significa che è decisamente ora di passare a una memoria SSD. Quale momento migliore di questo, con l'offerta per l'SSD Lexar NM620 da 1TB?

Ebbene, da oggi in offerta su Amazon puoi infatti aggiudicarti la memoria SSD Lexar NM620 da 1TB a soli 49,99€, con uno sconto pari al 20% sul totale e un risparmio ottimo per te di oltre 12€.

La rapidità definitiva!

Quando si parla di Lexar, la qualità non ha bisogno di troppe presentazioni. Questo prodotto possiede un'interfaccia PCIe Gen3x4 ad alta velocità, fino a 3500MB/s in lettura e 3000MB/s in scrittura (NVMe 1.4 supportato).

Come già detto, lo spazio di archiviazione di questa SSD Lexar NM620 è di 1TB, e in combo con la sua velocità è l'ideale per tutti coloro che vogliono un PC co performance da urlo, e soprattutto per l'esigente categoria dei videogiocatori. Anche la resistenza è di casa, e vibrazioni ed urti non saranno un problema.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.