Rapidità e spazio garantiti con l'SSD Samsung ora in OFFERTA!

La mancanza di spazio è uno dei problemi più grandi che possiamo avere in questo periodo storico, sia se parliamo di PC, sia di cellulari, sia di console, o altro. Per fortuna aziende blasonate sono sempre pronte a proporci la soluzione al problema, come l'immancabile Samsung, che oggi mette sul piatto un'ottima offerta per un SSD esterno.

Infatti da oggi puoi aggiudicarti su Amazon in offerta l'SSD esterno Samsung Memorie T7 Shield da 1TB a soli 99,90€, con uno sconto ottimo del 23% che ti farà risparmiare circa 30€ rispetto al prezzo originale!

Una memoria SSD al top, sempre!

Questa memoria SSD sfrutta la più recente tecnologia USB 3.2 come interfaccia, che garantisce una velocità altissima, oltre ad essere esagerata anche in termini di sicurezza (non a caso si chiama "Shield"), e quindi avrai dalla tua anche un design durevole e una protezione aggiuntiva contro l'ingresso di acqua e polvere grazie alla certificazione IP65, ma anche resistenza a cadute da un'altezza fino a tre metri.

Per questa memoria SSD T7 Shield da 1TB, se stai già pensando alla compatibilità, non ti darà problemi! Perché i due cavi USB in dotazione, da Tipo C a C e da Tipo C ad A, ti consentiranno la connessione a PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV, console, e molti altri dispositivi. Un prodotto estremamente utile, versatile e resistente, non puoi chiedere di meglio!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.