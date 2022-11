Ransomware RanHassan, un nuovo strumento di difesa da BitDefender

Con un post pubblicato sul sito ufficiale, BitDefender ha annunciato il lancio di un nuovo tool di decrittazione progettato specificatamente per colpire il ransomware RanHassan.

Questa nuova famiglia di ransomware è diffusa in particolar modo in India e nei paesi di lingua araba ed è stata isolata per la prima volta a maggio 2022. Per questa ragione, è sempre bene mantenere alta l'attenzione e affidarsi a strumenti Premium come quelli offerti proprio da BitDefender.

BitDefender, come installare il nuovo tool decryptor contro il ransomware RanHassan

Il procedimento di installazione del tool è molto semplice. Tutto quello che devi fare è scaricare lo strumento e salvarlo all'interno della memoria del device infetto. A quel punto puoi scegliere se selezionare una cartella in cui scannerizzare i file criptati oppure lasciare che sia il tool ad avviare una scansione di tutto il sistema per scovarli.

Una volta avviato il processo di decrittazione, lascia che lo strumento termini il suo lavoro prima di proseguire.

BitDefender suggerisce di utilizzare un approccio diverso nel caso tu voglia proteggere una rete dalle grandi dimensioni: in quel caso, la soluzione migliore è adottare un'esecuzione silenziosa tramite una riga di comando. Per maggiori informazioni puoi consultare le istruzioni dettagliate sul sito ufficiale.

I segni rivelatori di un'infezione da RanHassan sono la presenza di richieste di riscatto così strutturate:

"ATENTION...ATENTION...ATENTION...ATENTION...ATENTION....hta riferimento [dc.dcrypt@tutanota.com](mailto:dc.dcrypt@tutanota.com)e [dc.dcrypt@mailfence.com](mailto:dc.dcrypt@mailfence.com)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.