Ransomware, l'antivirus non basta: con NordLocker ti proteggi al 100%

Dai primi malware e virus, diffusi attraverso i classici floppy, sono passati molti anni.

Da allora, le minacce per i nostri dispositivi sono diventate molto più raffinate e insidiose. In questo contesto, infatti, i ransomware possono essere considerati come l'ultima trovata dei criminali informatici.

Senza adeguate protezioni, questi agenti malevoli possono letteralmente "sequestrare" file e dati preziosi da un dispositivo elettronico, con un cybercriminale che può chiedere un riscatto per la restituzione degli stessi.

Un grosso guaio tanto per aziende e istituzioni, ma anche per qualunque tipo di utente abbia a che fare con la rete. Non solo: vista la natura particolare dei ransomware, una volta che questi si attivano, gli antivirus tradizionali non sono più efficaci.

Dunque, come è possibile proteggere in maniera adeguata i nostri documenti, foto e altri file preziosi?

Come evitare la perdita di file a causa di un ransomware

Quando si parla di ransomware, la situazione si fa molto delicata.

Al di là di software per la scansione e il rilevamento di eventuali agenti malevoli, è molto importante prevenire questo tipo di attacco.

In tal senso, la soluzione più logica è l'adozione di uno spazio cloud protetto tramite crittografia. Tra i servizi che offrono questo tipo di protezione, NordLocker è senza dubbio uno dei più convincenti.

Stiamo parlando di un sistema che permette di creare un vero e proprio deposito file protetto da qualunque tipo di minaccia. A questo, è possibile accedere tramite app (desktop o mobile) o direttamente da browser Web.

Il contenuto di tale spazio è, oltre che protetto da crittografia end-to-end, costruito con architettura a conoscenza zero. Ciò significa che neanche NordLocker può sapere quali sono i file conservati all'interno di questo "caveau" digitale.

Quanto costa questo servizio?

Il piano Business 500 GB, uno dei più apprezzati dall'utenza, è disponibile con una promozione che abbassa del 30% il suo prezzo.

Ciò significa la possibilità di ottenere uno spazio del tutto protetto da qualunque pericolo spendendo solo 8,99 dollari al mese.

