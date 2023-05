Ransomware, ecco le nuove strategie dei criminali per rubarti denaro

Gli attacchi di tipo ransomware, nonostante un piccolo calo tra il 2021 e il 2022 (circa il 2,5%), restano una delle minacce più concrete per chi frequenta la rete.

Oltre ai sempre più diffusi metodi per contrastare questo fenomeno, i criminali informatici oggi devono fare i conti con una diversa consapevolezza del problema da parte delle vittime. Sempre più presone o aziende, infatti, si rifiutano di pagare per il riscatto dei file sottratti tramite queste tecniche.

In questo senso, i cybercriminali stanno adottando nuove tattiche per garantirsi un guadagno dalle loro attività illegali. Secondo gli esperti di sicurezza, infatti, il business dei ransomware è ormai diventato un modello che viene gestito a livello "professionale".

Per esempio, i criminali informatici adottano sempre più spesso la tattica della doppia estorsione. In questo caso, non si parla solo più di bloccare i file sul computer della vittima, ma anche di scaricare gli stessi per minacciare anche una potenziale diffusione dei contenuti.

Doppia e tripla estorsione: le nuove tecniche dei criminali informatici

In altri casi, le gang legate ai ransomware adottano la tripla estorsione. Oltre alla richiesta di denaro per riottenere i dati rubati, il computer della vittima è di fatto preso di mira da attacchi DDoS e altre azioni malevoli. La sostanza, però, non cambia: solo dietro pagamento il tutto può terminare.

A conti fatti, dunque, la prevenzione resta il miglior modo per evitare queste problematiche. Oltre a una buona dose di prudenza, un antivirus degno di tale nome può offrire grandi garanzie in tal senso.

Norton 360 Standard, per esempio, risulta una delle suite di sicurezza più funzionali non solo per quanto concerne i ransomware, ma anche verso qualunque minaccia del Web.

La possiiblità di salvare file e documenti importanti su cloud, per esempio, è un primo passo verso la sicurezza digitale. L'abbinamento con altre utility come VPN, firewall e il gestore di password aumenta in maniera sostanziale la protezione dei dispositivi.

Non solo: grazie all'attuale promozione, Norton 360 Standard risulta anche conveniente.

Si parla del 60% di sconto, il che porta questa suite a costare appena 29,99 euro all'anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.