Random Favicon Generator, favicon casuali per il Web

Come suggerisce il nome, Random Favicon Generator, è un generatore di favicon casuali che permette di selezionare l'immagine da utilizzare per il proprio sito Web da un set composto da più di 1950 favicon rilasciate sotto licenza Open Source (MIT license) e utilizzabili liberamente in qualsiasi progetto, compresi quelli a carattere commerciale.

Come funziona Random Favicon Generator

L'interfaccia dell'applicazione, completamente Web based e utilizzabile direttamente da un browser per la navigazione su Internet, permette di scegliere i colori, definire la larghezza della favicon e applicare altre stilizzazioni, come per esempio il colore per il riempimento e la scala da applicare all'output finale.

La randomizzazione delle favicon generate non è totale, è infatti possibile scegliere tra decine di categorie differenti (dispositivi, grafici, cibo, media, sport, e-commerce, documenti, database, lettere, brand, segni zodiacali, edifici, media, simboli..) dalle quali il sistema selezionerà la favicon da proporre.

Cliccando una prima volta sulla voce "Food" si avrà per esempio un output da personalizzare come quello seguente:

Cliccando una seconda volta sulla stessa categoria verrà presentata invece un'altra immagine sempre selezionata casualmente:

È inoltre possibile lasciare che sia il generatore a scegliere per noi una favicon semplicemente cliccando il pulsante "Randomize".

Una volta personalizzata la favicon la si potrà scaricare subito tramite il pulsante "Download" o salvarla per un utilizzo successivo con l'opzione "Save for later", quest'ultima consente inoltre di memorizzare simultaneamente più favicon.

Tutte le modifiche apportate alle immagini vengono memorizzate tramite lo storage del browser Web, questo significa che saranno ripristinate al momento del refresh. A permanere in memoria saranno però le sole personalizzazione (ad esempio il colore scelto per i bordi o il riempimento), mentre l'icona proposta verrà estratta casualmente dal database.

Utilizzo delle favicon nei siti Web

Includere le favicon generate randomicamente nei propri siti Web è molto semplice e richiede il solo inserimento di una stringa nel codice HTML, ad esempio:

<link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/apple-touch-icon.png">

Tutte le favicon sono disponibili anche in formato SVG (Scalable Vector Graphics).