RAM VENGEANCE PRO RGB di Corsair da 32 GB ad un prezzo FOLLE su Amazon

Le RAM DDR4 Vengeance RGB Pro sono state ridisegnate, e sono disponibili con dissipatori di calore neri o bianchi. In tutto ci sono 27 kit in vendita e ogni confezione utilizza stick da 8 e 16 GB. I kit acquistabili sono infatti da 16 GB, 32 GB o 64 GB. Corsair ha completamente revisionato il dissipatore di calore, ma non è l'unica cosa che ha cambiato: la RAM sono dotate ora di 10 LED RGB per un'illuminazione più luminosa e uniforme. In questo caso parliamo del kit da 32 GB (2x16 GB) con una velocità di clock di 3600 MHz e profilo C18. Le puoi trovare su Amazon a soli 139,99€ invece di 195,30€.

I moduli sono molto alti: arrivano ad un'altezza complessiva di 51 mm. La maggior parte dei moduli RGB tendono a misurare 40-44 mm di altezza, quindi tieni presente queste misure se stai pensando a un PC con fattore di forma ridotto.

Il motivo della maggiore altezza è consentire al PCB di ospitare la grande barra luminosa semitrasparente dei 10 LED RGB. Corsair ha anche ridisegnato il dissipatore di calore in modo tale da avere un contatto minimo con la barra luminosa.

Inoltre è confermata la compatibilità ufficiale con entrambe le piattaforme Intel e AMD. I profili più veloci sono quelli di AMD e superano i 3.200 MHz. Mentre con Intel passiamo da 2.666 MHz a 4.000 MHz ( per la serie 300 ). Per quanto riguarda invece le altre piattaforme possiamo montarle su sistemi Intel 300, Intel 400, 500, 600, e AMD X570.

Questi moduli sono anche compatibili con il nuovissimo software iCue di Corsair, ma lo sono anche Vengeance RGB e Vengeance LED. In effetti, iCue supporta un'ampia e sempre crescente gamma di componenti e periferiche Corsair che non bisogna sottovalutare.

Acquistale ora approfittando dello sconto del 28%, e se sei cliente Prime risparmia sulle spese di spedizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.