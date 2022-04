RAM HyperX Fury da 8 GB (2 x 4 GB) ad un prezzo FOLLE su Amazon

Le memorie RAM Kingston HyperX Fury supportano la tecnologia Plug and Play. Questa tecnologia è progettata principalmente per utenti che non hanno tempo per smanettare vicino il pc. Tutto ciò che devi fare è installare la memoria che supporta questa tecnologia negli appositi slot DIMM sulla scheda madre (il BIOS della scheda madre deve supportare questa funzione) e la tensione, la frequenza e la temporizzazione della memoria verranno impostate automaticamente. Puoi acquistare questo kit su Amazon ad un prezzo BOMBA: solo 59,90€ invece di 94,99€.

Il kit HyperX HX318C10FBK2/8 contiene due moduli SDRAM DDR3-1866 CL10 da 512 M da 4 GB. Ogni kit di moduli è stato testato per funzionare su DDR3-1866 a bassa latenza di 10-11-10 a 1,5 V.

L'elegante dissipatore di calore asimmetrico in un attraente design a colori (blu, rosso, nero, bianco) non solo dissipa in modo affidabile il calore irradiato dal potente modulo, ma conferisce anche alla memoria un aspetto attraente. Puoi acquistare questo modulo RAM su Amazon ad un prezzo molto convieniente approfittando dello sconto oltre il 35%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.