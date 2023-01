RAM DDR4 Kingston FURY Beast da 32 GB in sconto del 50% su Amazon

Le RAM Kingston FURY Beast DDR4 da 32 GB offrono un potente incremento delle prestazioni per gli utenti che usano il pc per giochi, editing video e rendering con velocità fino a 3733 MT/s. È dotato di overclocking automatico Plug N Play a 2666MT/s1 ed è predisposto per Intel® XMP, certificato XMP e pronto per AMD Ryzen. Le FURY Beast DDR4 sono anche sicure grazie al dissipatore di calore a basso profilo. Testato al 100% in velocità e supportato da una garanzia a vita. Acquista ora il kit su Amazon a soli 95,99€ invece di 190,99€.

Il modulo è predisposto per funzionare con la tecnologia Intel XMP ed è certificato XMP, inoltre è pronto anche per i dispositivi AMD Ryzen. Le Kingston FURY Beast DDR4 sono la scelta p Kingston FURY Beast DDR4 si auto-overcloccherà automaticamente alla massima velocità elencata consentita dal BIOS di sistema.

I kit partono da 2666 MT/s e arrivano fino a 3733 MT/s, con capacità che vanno da 8 GB a kit fino a 128 GB, e la latenza CAS varia da 15 a 19 mentre ci si sposta tra le cinque opzioni di velocità. Tutte le opzioni attualmente sono nere ma sono dotate di una finitura spazzolata o sottile, che espone l'alluminio sottostante per far risaltare il nome Fury.

Kingston ha caricato all'interno anche un secondo profilo XMP, che fa arrivare le Fury Beast RGB in Windows a 3000 MHz, ma questa volta con timing 15-17-17-36 e richiede 1,35 VDIMM per funzionare con questo profilo. Anche se questo kit viene fornito con una protezione termica, i test non hanno superato i 70°C, quindi solo gli ambienti più difficili avranno un problema con questa versione. Sappiamo anche che questo è il più corto tra i Kingston RGB DDR4 disponibili, con un'altezza di 41,2 mm. Approfitta ora dello sconto del 50% e acquista il kit su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.



