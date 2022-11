RAM Corsair VENGEANCE LPX da 16GB DDR4 in sconto del 48% su Amazon

Con l'evoluzione della tecnologia PC, e l'aumento del numero di core delle CPU e delle prestazioni di Intel e AMD, anche le velocità e le capacità delle memorie DDR stanno aumentando di conseguenza. Tutte le piattaforme PC più recenti eseguono una velocità stock di memoria DDR4 leggermente vicina a 2144 MHz e con l'overclocking questi moduli possono raggiungere velocità più elevate. Ora quasi tutti i moduli di memoria di fascia alta di un giorno sono dotati di impostazioni di overclocking integrate, ovvero profili XMP che raggiungono velocità effettive di oltre 4200 MHz senza dover affrontare tutti i problemi di overclocking e la modifica manuale delle impostazioni di memoria.

Uno di questiè il kit RAM di Corsair: le Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz. Acquista ora il kit su Amazon a soli 69,99€ invece di 133,62€.

Progettato per l'overclocking ad alte prestazioni, ogni modulo Vengeance LPX è costituito da un PCB a otto strati e circuiti integrati di memoria altamente schermati. L'efficiente dissipatore di calore fornisce un raffreddamento efficace per migliorare il potenziale di overclocking.

Il dissipatore di calore in puro alluminio permette di lavorare sotto stress senza far aumentare ulteriormente le temperature, ma l'overclocking è limitato dalla temperatura di esercizio. Il design unico del dissipatore di calore estrae in modo ottimale il calore dai circuiti integrati e lo immette nel percorso di raffreddamento del sistema, così puoi spingerlo più forte.

Presente anche il supporto XMP 2.0 per un overclock automatico senza problemi; eventualmente puoi modificare manualmente la frequenza della tua DRAM, ma con il programma integrato basta scegliere una della configurazioni predefinite senza problemi. Le schede madri basate sulla serie Intel 100 supportano il nuovo standard XMP 2.0 e anche la DRAM LPX Vengeance. Il pc si regolerà automaticamente alla massima velocità di sicurezza.

Il design a basso profilo si adatta agli spazi più piccoli: il fattore di forma ridotto lo rende ideale i case più piccoli o qualsiasi sistema in cui lo spazio interno è limitato. Approfitta ora dello sconto del 48% e acquista il kit su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.