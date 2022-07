RAM Corsair Vengeance DDR5 da 32 GB ad un prezzo FOLLE su Amazon

Supera i limiti del tuo sistema come mai prima d'ora con le memorie DDR5 di Corsair da 32 GB, sbloccando frequenze ancora più veloci, maggiori capacità e prestazioni migliori. In offerta su Amazon a soli 209,99€ invece di 349,99€.

Sblocca una velocità di elaborazione senza precedenti grazie alle RAM DDR5: la tua CPU lavorerà molto più velocemente rispetto ai normali standard. Che tu stia giocando, creando contenuti o stressando il tuo PC, si possono svolgere attività complesse più velocemente che mai. Ecco alcune informazioni utili:

SPD Speed: 4800MHz;

SPD Voltage: 1.1V;

Speed Rating: PC5-41600 (fino a 5200 Mhz);

La regolazione della tensione integrata con il controllo del software iCUE rende l'uscita più semplice e ottimizzata che fornisce un overclock più stabile. Grazie ad un processo di regolazione manuale delle impostazioni puoi regolare le prestazioni caricando i profili XMP 3.0 tramite iCUE.

Inoltre, lo spazio ridotto garantisce un'ampia compatibilità con quasi tutte le build.

Grazie al PCB ad alte prestazioni, i componenti garantiscono qualità e stabilità del segnale per una capacità di overclocking superiore. E la struttura in alluminio solido riesce a dissipare al meglio il calore in ogni situazione. Le schede di memoria sono ottimizzate per le ultime schede madri Intel con compatibilità DDR5. Acquistale ora con uno sconto del 40% su Amazon, e se sei cliente Prime la spedizione è gratuita!

