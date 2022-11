Rai 4K: cosa fare per vedere al meglio il nuovo canale

Il lancio del nuovo canale Rai 4K è stato accolto con entusiasmo in tutta Italia dato che promette la trasmissione di contenuti in Ultra HD, inclusi gli ormai imminenti Mondiali di Calcio del Qatar 2022, che saranno trasmessi in esclusiva dalla rete nazionale.

Se hai già provato a sintonizzarti sul canale, ma hai riscontrato dei problemi, non sei da solo. Sono in tanti infatti che non riescono a visualizzare Rai 4K come dovrebbero. I motivi sono molto semplici e per risolverli basta prendere un paio di accortezze.

Perché Rai 4K non funziona con il mio televisore?

Prima di procedere, dobbiamo spiegare come funziona Rai 4K. Si tratta di un canale basato su trasmissione con tecnologia HBBTV. È qualcosa di diverso rispetto il canonico digitale terrestre DVB-T2 che tutti abbiamo imparato a conoscere, specialmente chi è stato costretto ad acquistare un decoder compatibile, e che funziona direttamente con la rete internet.

Per trasmettere il segnale in Ultra HD il canale ha bisogno di un supporto che deve provenire proprio dalla rete: per questa ragione, è necessario possedere un televisore che possa connettersi in WiFi o via ethernet a internet. Tutti gli smart TV moderni sono ovviamente in grado di farlo, ma se ne fossi sprovvisto, puoi dare un'occhiata a questo eccellente Smart TV Samsung in offerta su Amazon a soli 354,85 euro.

Nel caso tu possegga già un televisore di ultima generazione con cui ti connetti a internet per guardare i contenuti di piattaforme come Netflix e Prime Video, allora devi assicurarti di avere innanzitutto una linea che supporti almeno una velocità in download di 15 Mbps.

Poi, effettua la risintonizzazione di tutti i canali dal menu delle impostazioni in modo da vedere tutti i canali Rai visibili in HD: dovresti trovare, al canale 101, il tanto desiderato Rai 4K.

Ricordati naturalmente che durante la visione il tuo televisore deve essere sempre connesso a internet, come se guardassi Netflix, e assicurarti che abbia un pannello in 4K.

In caso contrario, puoi provare a sfruttare le potenzialità di un decoder con ricezione satellitare che ti permetta di accedere anche ai contenuti in 4K, non solo della Rai ma di numerosi altri canali. Il costo è mediamente più alto rispetto ad un comune decoder, ma vale il prezzo che costa viste le numerose funzioni integrate. Ti consigliamo questo apparecchio, in offerta su Amazon.

Se proprio non riesci a risolvere con il tuo televisore, o non vuoi comunque spendere le cifre per nuovi dispositivi, ricorda che puoi accedere al 4K anche dal PC o da un tablet: ti basta collegarti a questo indirizzo. In caso, meglio farlo con il supporto di una VPN sicura come NordVPN, in offerta eccezionale per il Black Friday.

