Rade e rifinisce in modo eccellente: il rasoio elettrico PHILIPS è SCONTATISSIMO su Amazon

Philips è un'azienda olandese che, nel corso del tempo, è riuscita a ritagliarsi diverse fette di mercato in diversi settori dell'elettronica. Oggi, il rasoio elettrico Philips, è scontato su Amazon del 10% e venduto a 45,77€.

Rasoio Philips in promozione su Amazon

La tecnologia OneBlade di Philips rappresenta un passo avanti nella rasatura e nel taglio dei peli, offrendo una soluzione completa per la cura del corpo. La lama, caratterizzata da movimenti estremamente rapidi a 12.000 al minuto, si dimostra efficace anche sui peli più lunghi. Il doppio sistema di protezione, composto da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, non solo rende la rasatura più semplice ma assicura anche un comfort elevato.

Progettato con attenzione per garantire una rasatura precisa, OneBlade è pensato per tagliare la barba, non la pelle. Il pettine 5 in 1, regolabile da 1 a 5 mm, consente di rifinire la barba a una lunghezza uniforme, mentre la lama a doppia direzione di taglio facilita la creazione di contorni perfetti, adattandosi facilmente a peli di qualsiasi lunghezza.

OneBlade non si limita solo alla barba: con il pettine per il corpo ad aggancio (3 mm) e il sistema di protezione della pelle, offre anche la possibilità di prendersi cura dei peli del corpo in qualsiasi direzione, garantendo un ulteriore livello di protezione nelle aree più sensibili.

La praticità è al centro dell'esperienza utente di OneBlade, grazie alla sua ricarica versatile con cavo USB-A. Questa caratteristica consente di ricaricare l'apparecchio comodamente a casa o in viaggio, rendendolo perfetto per la routine quotidiana e gli spostamenti. La lama in acciaio inossidabile è progettata per durare fino a 4 mesi, garantendo una sensazione di freschezza costante.

Oggi, su Amazon, il rasoio Philips è in sconto del 10% per un prezzo d'acquisto finale di 45,77€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.