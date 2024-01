Raddoppia la connettività con ben DUE CAVI USB-C da 1M a 6,79€ Su AMAZON

USB-C è uno standard di connessione che viene applicato a diversi dispositivi per garantire, per l'appunto, una maggiore connettività generale e uniforme. Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 15% su un pacchetto d'acquisto da 2 cavi USB-C da 1M che vengono entrambi venduti a 6,79€.

Prezzo stracciato: due cavi USB-C da 1M a 6,79€

Il cavo USB Type-C di Aioneus offre una soluzione avanzata per la ricarica rapida e la sincronizzazione dati ad alta velocità. Progettato specificamente per soddisfare le esigenze degli utenti moderni, questo cavo supporta la ricarica rapida 3A assicurando un'efficienza ottimale durante il processo di ricarica. La velocità di trasferimento dati raggiunge i 480 Mbps, consentendo così il rapido e agevole spostamento di file per un lavoro più efficiente.

La robustezza di questo cavo USB-C è evidente grazie ai connettori rinforzati e allo strato esterno in nylon intrecciato, che conferiscono una resistenza extra. La sua struttura super flessibile e resistente ha superato con successo oltre 15.000 test di piegatura, garantendo una durata eccezionale. Questa caratteristica impedisce rotture e aggrovigliamenti.

Il pacchetto include 2 pezzi da 1 metro di cavi di colore nero, offrendo versatilità e praticità per varie situazioni. Aioneus offre anche una garanzia di 18 mesi di sostituzione senza problemi, sottolineando la fiducia nella durabilità del prodotto.

Con un'ampia compatibilità, questo cavo USB-C si adatta a una varietà di dispositivi, garantendo una connessione affidabile e performante. Sia per la ricarica rapida che per la trasmissione dati veloce, il cavo Aioneus è una scelta affidabile e resistente per soddisfare le esigenze di connettività di dispositivi moderni.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 15% sui due cavi USB-C da 1M per un prezzo finale d'acquisto di 6,79€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.