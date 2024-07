Quora: Poe permette agli utenti di creare e condividere web app

Quora ha recentemente lanciato una novità per Poe, il suo aggregatore multipiattaforma per chatbot AI come Claude di Anthropic e GPT-4o di OpenAI. Chiamata Anteprime (Previews), tale funzionalità consente di realizzare app interattive direttamente nelle chat con i chatbot. Le anteprime permettono agli utenti di Poe di creare visualizzazioni di dati, giochi e persino drum machine digitando ad esempio "Analizza le informazioni in questo report e trasformale in una presentazione interattiva per aiutarmi a capirle". Le app possono essere create utilizzando più di un chatbot (ad esempio, Meta's Llama 3 e GPT-4o). Inoltre, si possono utilizzare informazioni da file caricati, inclusi i video, e le web app possono essere condivise con chiunque tramite un link.

Quora: Anteprime funzionano meglio con chatbot efficienti nella programmazione

Le Anteprime sono molto simili agli Artifacts recentemente introdotti da Anthropic. Si tratta di spazi di lavoro dedicati in cui gli utenti possono modificare e aggiungere contenuti generati dall'intelligenza artificiale come codice e documenti. Ma Artifacts è limitato ai modelli di Anthropic, mentre Previews supporta l'output HTML – con funzionalità CSS e Javascript e altre in arrivo in futuro – da qualsiasi chatbot. Quora afferma che Anteprime funziona meglio con i chatbot che "eccellono" nella programmazione, come Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o e Gemini 1.5 Pro di Google.

La creazione di un'app con Anteprime richiede il pagamento di 20 dollari al mese, ovvero l’abbonamento al piano premium di Poe. Ma le poche demo sul web – anche se semplici, create dal team di Poe – funzionano più o meno come dichiarato. Le anteprime arrivano in un momento un po' imbarazzante per Poe. Secondo un'indagine condotta da Wired il mese scorso, è stato scoperto che Poe consentiva agli utenti di scaricare su richiesta articoli protetti da paywall. Wired afferma di essere riuscita a ottenere copie di storie da editori come The New York Times e The Atlantic utilizzando l'Assistente chatbot interno di Quora. Questa novità farà vedere Poe sotto una nuova luce? Lo scopriremo presto.