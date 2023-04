Come per tutte le altre categorie dell'elettronica di consumo, anche quella degli smartwatch include dispositivi per ogni fascia. Ci sono i top di gamma, come gli Apple Watch e i Samsung Galaxy Watch, e quelli di fascia bassa, che costano meno ma che consentono comunque di aver al polso tutto il necessario.

È il caso dello smartwatch di Llkboha, impermeabile, con cardiofrequenzimetro e con un bel display da 1,85 pollici. Il costo oggi è davvero irrisorio: solo 24,99€ grazie al doppio sconto Amazon.

Uno smartwatch per salute a fitness a meno di 25€: non c'è trucco e non c'è inganno

Lo smartwatch ha un display touch da 1,85 pollici LCD con risoluzione HD (240 x 296 pixel). Puoi personalizzarlo scegliendo tra oltre 180 quadranti, da quello più sobrio a quello più colorato e alla moda.

Per quanto riguarda l'attività fisica e il monitoraggio della salute, l'indossabile è dotato di un sensore di movimento ed è in grado di tenere traccia della frequenza cardiaca, dell'ossigenazione sanguigna e della qualità del sonno. A tua disposizione 24 modalità d'allenamento e tutte le informazioni di base: distanza percorsa, calorie bruciate, contapassi e via dicendo. E poi è impermeabile, quindi non teme né sudore né pioggia.

Potrai dare un'occhiate a tutte le notifiche direttamente dal tuo polso (WhatsApp, chiamate, messaggi, social network). Sì perché lo smartwatch non ha limiti di compatibilità, e lo puoi abbinare sia ad un iPhone (iOS 9.0 e versioni successive) che ad uno smartphone Android (dalla versione 5.0 in poi).

Infine, per quanto riguarda l'autonomia, la batteria è da 270mAh e con un solo ciclo di ricarica garantisce circa 7 giorni di utilizzo. Niente male, vero?

⚠️ Ricorda che per completare l'acquisto di questo smartwatch a soli 24,99€ devi spuntare manualmente la casella del coupon. Solo così otterrai uno sconto di 5€ che andrà ad aggiungersi a quello del 57% già applicato da Amazon.

