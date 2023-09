Questo set LEGO di Bowser farà IMPAZZIRE i collezionisti: IN SCONTO

Il mondo del collezionismo è un mondo davvero straordinario, con le sue regole e le sue necessità. Si tratta di un contesto articolato e complesso ma, allo stesso tempo, estremamente affascinante. Quando si tratta di LEGO, ovviamente, l'attenzione di tutti sale alle stelle. I prodotti, i set realizzati da LEGO sono spesso parte delle collezioni più disparate. In questo caso Amazon fa un vero e proprio regalo a tutti i collezionisti, soprattutto a quelli più adulti: il set LEGO 71411 con protagonista Bowser dell'universo di Super Mario viene messo in sconto del 17% per un prezzo finale di 224,12€. Aggiungetelo alla vostra collezione!

It's me... lo sconto definitivo sul set lego con Super Mario e Bowser

Amazon, come dicevamo, ha deciso di fare questo regalo ai collezionisti. Questo set presenta una serie di elementi e caratteristiche davvero molto interessanti. Un modellino da costruire 3D di grandi dimensioni che celebra il famoso boss finale, ricco di dettagli, ottimo da esporre. Il modello in mattoncini LEGO del Re dei Koopa è dotato di braccia, mani, gambe e coda snodabili, per creare pose diverse; ha una testa rotante e la bocca si apre premendo un pulsante sotto il guscio.

La piattaforma da battaglia ha 2 torri che possono essere abbattute da Bowser e un blocco POW nascosto con Action Tag. Il potente Bowser è alto 32 cm, largo 41 cm e profondo 28 cm, e include semplici istruzioni per far divertire con le costruzioni LEGO anche i fan di Super Mario alle prime armi. Per giocare in modo interattivo con il potente Bowser sono necessari i set Starter Pack con le figure di LEGO Mario (71360), LEGO Luigi (71387) o LEGO Peach (71403).

Acquistate, dunque, il set LEGO dell'universo di Super Mario con il potente Bowser al 17% di sconto per un prezzo finale di 224,12€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.