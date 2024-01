Questo router TP-Link è potente e copre un'ampia area: MAXI SCONTO del 27%

TP-Link è un'azienda che realizza dei prodotti molto utili per la casa e in particolar modo per costruire un ecosistema smart. Oggi, su Amazon, ad essere messo in sconto è il router TP-Link del 27% per un prezzo totale e finale di 109,99€.

Router TP-Link al 27% di sconto su Amazon

Il router 4G+ avanzato TP-Link Archer MR550 è una soluzione all'avanguardia progettata per offrire connessioni internet veloci e affidabili. Con il supporto per la tecnologia 4G+ Cat6, questo dispositivo è in grado di raggiungere velocità di dati fino a 300 Mbps, garantendo un'esperienza di navigazione e streaming fluida. L'installazione è semplice e immediata, grazie alla possibilità di collegare una scheda SIM senza necessità di configurazioni complesse.

Il supporto MU-MIMO consente una gestione più efficiente del throughput WiFi, ottimizzando la connessione per più dispositivi contemporaneamente. Inoltre, il router è compatibile con TP-Link OneMeshTM, permettendo di creare una rete Mesh flessibile ed economica in collaborazione con altri prodotti OneMesh.

Per garantire connessioni stabili ed efficienti, il dispositivo è dotato di due antenne LTE rimovibili esterne, assicurando il miglior segnale possibile in qualsiasi posizione. Le porte Gigabit complete offrono connessioni cablate affidabili, ideali per dispositivi a uso intensivo di larghezza di banda come console di gioco e IPTV.

Con la modalità router Wi-Fi, è possibile collegare un cavo Ethernet alla porta LAN/WAN per un accesso flessibile, fungendo anche da opzione di backup in caso di difficoltà nella connessione 4G. La configurazione e la gestione del router sono semplificate grazie all'app Tether, offrendo un controllo intuitivo e immediato.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 27% sul router TP-Link che viene messo in vendita al prezzo finale di 109,99€.

