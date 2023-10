Questo robot aspirapolvere Xiaomi arriva in ogni angolo della casa: SUPER OFFERTA su AMAZON

Questo robot aspirapolvere è un vero e proprio gioiello di tecnologia per la pulizia domestica. Grazie al sensore frontale ToF (Time-of-Flight), può rilevare con estrema precisione i dati spaziali, distinguere gli ostacoli e anticipare gli spazi stretti. Questa capacità gli consente di muoversi agilmente per la tua casa, evitando ostacoli e garantendo una pulizia completa e senza intoppi. La vera innovazione risiede nella sua abilità di riconoscere gli oggetti lungo il percorso di pulizia, come pantofole, scarpe, cavi e altri ostacoli comuni. In questo modo, il robot può evitarli in modo intelligente, garantendo che la pulizia venga sempre portata a termine in modo efficiente.

Grazie alla tecnologia di navigazione laser LDS, questo robot è in grado di eseguire una scansione precisa dell'ambiente domestico e di creare una mappa dettagliata di tutta la casa. Puoi sfruttare questa mappa tramite l'app Xiaomi Home per selezionare aree specifiche da pulire o creare barriere virtuali per impedire all'aspirapolvere di accedere a determinate zone. Con un sacchetto raccogli polvere da 4 litri, non dovrai più preoccuparti di svuotare il robot ogni giorno. È un perfetto esempio di come la tecnologia possa semplificare la tua vita quotidiana, mantenendo la tua casa pulita e ordinata con minimo sforzo.

Amazon mette in offerta il robot aspirapolvere di casa Xiaomi, il Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra al 23% di sconto per un prezzo finale di 269,00€.