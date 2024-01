Questo potentissimo Mini PC al 50% DI SCONTO monta un i9: OFFERTA PAZZESCA

Il Mini PC i9-11900H di Acemagic offre prestazioni di alto livello grazie al processore Intel Core i9-11900H, dotato di 24 MB di cache L3 e 8 core con Hyper-Threading per un totale di 16 thread paralleli. Con una velocità di base di 2,5 GHz e una massima di 4,9 GHz, supera le prestazioni dell'i7 del 50%. Questo si traduce in un'esperienza di gioco eccezionale, con capacità paragonabili o addirittura superiori al Ryzen 9 in molti compiti.

Il Mini PC offre tre modalità di funzionamento per adattarsi alle esigenze dell'utente: silenziosa, automatica e performance. La modalità silenziosa garantisce un funzionamento a basso rumore e basso consumo energetico, mentre la modalità performance ottimizza le prestazioni per un'esperienza di gioco fluida.

La torre del Mini PC è dotata di doppia ventola e sistemi di raffreddamento avanzati per una dissipazione del calore efficiente, mentre l'illuminazione RGB offre 5 diverse modalità per personalizzare l'atmosfera. Grazie al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.2, la connettività è veloce e stabile, con una porta LAN da 2,5 Gbps per prestazioni di rete superiori.

Inoltre, il Mini PC è equipaggiato con 16 GB di RAM a 3200MHz, espandibile fino a 64 GB, e un SSD NVME da 512 GB per velocità di trasmissione dei dati fino a 20 volte superiori rispetto agli SSD SATA tradizionali.

Oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 50% sul Mini PC con i9, 16GB di RAM e 512 di SSD per un prezzo finale d'acquisto di 474,50€. Approfittane adesso!