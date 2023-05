Questo POS ha commissioni bassissime e canone zero: ecco qual è

Le transazioni e i pagamenti tramite carta stanno vivendo una crescente popolarità negli ultimi tempi. È vero che molti italiani ancora preferiscono il contante, ma se possiedi un'attività, è importante adeguarsi a questa tendenza in rapida evoluzione. Una buona soluzione è POS Easy di Axerve: questo innovativo terminale, sviluppato interamente in Italia, si distingue dalla concorrenza per l'assenza di canone mensile e l'applicazione di una commissione pari all'1% sulle transazioni.

Cosa offre POS Easy?

POS Easy di Axerve è una delle migliori soluzioni disponibili sul mercato. Il terminale funziona sia tramite connettività Wi-Fi che tramite rete 4G, grazie a una scheda SIM inclusa che si connette automaticamente alla rete senza costi aggiuntivi per chiamate o traffico dati. Dotato delle più recenti tecnologie, come un display touchscreen a colori, GPS e sistema Android, questo POS ti permetterà di gestire e controllare tutti gli aspetti del tuo business attraverso una pratica dashboard online, con un'interfaccia intuitiva e facile da navigare.

L'accredito dei pagamenti effettuati tramite POS avviene direttamente sul tuo conto corrente italiano tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all'incasso. Non sarà necessario aprire un conto corrente dedicato. Inoltre, merita una menzione la flessibilità contrattuale offerta da Axerve: potrai recedere in qualsiasi momento senza vincoli né costi extra. Avrai anche accesso a un team di tecnici esperti che forniranno assistenza gratuita dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 22, e anche nelle domeniche e nei giorni festivi, dalle 8 alle 20.

E ora parliamo dei costi. Con POS Easy di Axerve, non dovrai preoccuparti di canoni mensili e le commissioni applicate ammontano solamente all'1%. L'unico altro costo da sostenere è quello una tantum di acquisto del terminale, pari a 100 euro. La procedura di richiesta è semplice e richiede solo pochi minuti per essere completata: riceverai il terminale direttamente a casa tua entro pochi giorni, pronto per essere utilizzato.

